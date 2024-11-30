Sudaki mikroplastiklerden kurtulmanın yolu bulundu

Son yıllarda yapılan araştırmalar, yiyecek ve içecekler aracılığıyla endişe verici miktarda mikroplastiğin insan vücuduna girdiğini ve sağlığımızı bozduğunu ortaya koydu. Euronews'te yer alan habere göre Çinli bilim insanları, içme suyundaki mikroplastikleri temizlemenin basit ve etkili bir yolunu buldu. Suya önce deneme amaçlı nanoplastik ve mikroplastikler eklendi. Ardından su kaynatıldı ve tortular filtrelendi. Kaynatma ve filtreleme işlemiyle parçacıkların yüzde 90'a kadarının giderilebildiği görüldü. Araştırmacılar, "Bulgularımız, kaynama anında su sertliğinin artmasıyla nanoplastik çökelme verimliliğinin de arttığını gösteriyor" dedi.