Sudan-Mısır sınırında altın madenleri hedef alındı: 72 ölü

Ulaşım koşullarının güç olduğu bölgedeki saldırıya ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğine dikkat çekildi.

Açıklamada, saldırıda 72 madencinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.

Sudanlı insan hakları kuruluşu Acil Durum Avukatları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Kızıldeniz eyaletinin Şimal el-Vadi bölgesinde altın madenlerinin bulunduğu alanların hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.

MADEN KUYULARI ÇÖKTÜ, İŞÇİLER GÖÇÜK ALTINDA KALDI

Sudan Doktorlar Ağı da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bölgedeki madencilik sahalarına düzenlenen hava saldırısında ölenlerin ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.

Sudan basınında yer alan haberlere göre, savaş uçakları madencilerin bulunduğu bölgeye 5'ten fazla füze fırlattı.

Saldırıda işçilerin barınakları yıkıldı ve bazı maden kuyularının çökmesi sonucu madenciler göçük altında kaldı.

Yaralılar, El-Ensari bölgesi, Kızıldeniz eyaletindeki Haya ve Port Sudan kentleri ile Nil Nehri eyaletinde bulunan Atbara kentindeki sağlık merkezlerine sevk edildi.

Saldırıyı düzenleyenlere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.