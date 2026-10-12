Sudan-Mısır sınırında altın madenleri hedef alındı: 72 ölü
Sudan’ın Kızıldeniz eyaletindeki altın madenciliği sahalarına düzenlenen hava saldırısında 72 madencinin hayatını kaybettiği bildirildi. Barınakların yıkıldığı ve bazı maden kuyularının çöktüğü saldırıda can kaybının artabileceği belirtiliyor.
Sudanlı insan hakları kuruluşu Acil Durum Avukatları tarafından yapılan açıklamada, ülkenin kuzeydoğusundaki Kızıldeniz eyaletinin Şimal el-Vadi bölgesinde altın madenlerinin bulunduğu alanların hava saldırısıyla hedef alındığı belirtildi.
Açıklamada, saldırıda 72 madencinin hayatını kaybettiği, çok sayıda kişinin yaralandığı ifade edildi.
Ulaşım koşullarının güç olduğu bölgedeki saldırıya ilişkin tespit çalışmalarının sürdüğüne işaret edilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin sayısının artabileceğine dikkat çekildi.
MADEN KUYULARI ÇÖKTÜ, İŞÇİLER GÖÇÜK ALTINDA KALDI
Sudan Doktorlar Ağı da X sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, bölgedeki madencilik sahalarına düzenlenen hava saldırısında ölenlerin ve yaralıların bulunduğunu bildirdi.
Sudan basınında yer alan haberlere göre, savaş uçakları madencilerin bulunduğu bölgeye 5'ten fazla füze fırlattı.
Saldırıda işçilerin barınakları yıkıldı ve bazı maden kuyularının çökmesi sonucu madenciler göçük altında kaldı.
Yaralılar, El-Ensari bölgesi, Kızıldeniz eyaletindeki Haya ve Port Sudan kentleri ile Nil Nehri eyaletinde bulunan Atbara kentindeki sağlık merkezlerine sevk edildi.
Saldırıyı düzenleyenlere ilişkin henüz resmi açıklama yapılmadı.