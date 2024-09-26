Sudan ordusu harekete geçti: Başkent Hartum’a operasyon başladı

Sudan ordusunun, 17 aydır çatıştığı Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolündeki başkent Hartum'a yönelik büyük operasyon başlattığı bildirildi.

Görgü tanıklarına göre ordu, başkent Hartum'un merkezi ve kuzeydeki Bahri bölgesinde karadan ve havadan büyük bir operasyon düzenliyor.

Savaş uçakları ve top kullanan ordu güçleri, Bahri'deki Kadaru ve Halfaya mahallelerinde konuşlandırıldı.

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde ordu mensubu askerlerin, başkentteki Umdurman ve Hartum'un merkezini birbirine bağlayan Beyaz Nil Köprüsü'nü geçmesi yer alıyor.

Kayıtlarda ordunun, savaşın başladığı Nisan 2023'ten bu yana HDK'nin kontrolü altındaki Hartum'un merkezine konuşlandığı bildirildi.

Yerel basındaki haberlere göre ordu, Hartum merkezine ve Bahri'ye yönelik HDK'ye karşı büyük bir kara ve hava operasyonu başlattı.

Ordunun "milislere (HDK) can ve teçhizat açısından ağır kayıplar verdirdiği" öne sürüldü.