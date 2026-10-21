Sudan sınırındaki tartışmalı bölgeye ölüm yağdı: Pazar yerinde 153 kişi can verdi

Saldırıda, ilk belirlemelere göre 153 kişinin hayatını kaybettiğini aktaran Ngor, ölü sayısının artabileceğini ifade etti.

Ngor, saldırının ardından yangın çıktığını ve yangının devam ettiğini kaydetti.

Abyei yönetiminin geçici Enformasyon Bakanı Yohanna Akol Ngor, kentin kuzeyindeki Amiet Pazarı'na İHA'larla saldırı düzenlendiğini ve saldırıda yakındaki bir yakıt deposunun da isabet aldığını belirtti.

Sudan ile Güney Sudan arasında egemenlik ihtilafına konu olan Abyei bölgesindeki bir pazara saldırı düzenlendi.

BM SALDIRIYI KINADI

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri, saldırıyı kınayarak aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu çok sayıda sivilin öldüğünü ve yaralandığını bildirdi.

Abyei'deki BM Geçici Güvenlik Gücünün (UNISFA), yaralıların tahliyesi ve yangının kontrol altına alınması için bölgeye sağlık ekipleri ve acil müdahale birimleri sevk ettiği belirtildi.

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF), saldırının ardından 20'den fazla yaralının Ameth Bek Hastanesi'ne kaldırıldığını duyurdu.

Petrol bakımından zengin Abyei bölgesinin statüsü, Güney Sudan'ın 2011'de bağımsızlığını kazanmasının ardından da çözüme kavuşturulamadı.