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Haberler Dünya Haberleri Sudan ve BEA arasında diplomatik kriz: 15 diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi
Giriş Tarihi: 10.12.2023 19:49

Sudan ve BEA arasında diplomatik kriz: 15 diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi

Sudan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) ülkede görevli 15 diplomatından 48 saat içinde ülkeyi terk etmelerini istedi.

AA
Sudan ve BEA arasında diplomatik kriz: 15 diplomat istenmeyen kişi ilan edildi

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, BAE'nin Sudan Maslahatgüzar Vekili Bedriye eş-Şıhhi'ye 15 BAE'li diplomatın istenmeyen kişi ilan edilme kararının iletildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu 15 kişinin 48 saat içinde Sudan'ı terk etmelerinin talep edildiği kaydedildi.

Sudan Egemenlik Konseyi Üyesi ve Ordu Komutan Yardımcısı Orgeneral Yasir el-Ata, 27 Kasım'da başkent Hartum'un batısındaki Umdurman kentinde yer alan Vadi Seyyidna askeri hava üssünde yaptığı konuşmada, BAE'nin "mafya bir ülke olduğunu ve milislere (Hızlı Destek Kuvvetleri) komşu ülkelerin havalimanları üzerinden" sürekli destek verdiğini ileri sürmüştü.

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Sudan ve BEA arasında diplomatik kriz: 15 diplomat "istenmeyen kişi" ilan edildi
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