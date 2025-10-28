Sudan yine karıştı

Sudan'ın batısındaki Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir şehri, 30 ayı aşkın süredir orduyla çatışan ve şehri Mayıs 2024'ten beri kuşatan Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) yoğun saldırısına maruz kalıyor. Ülkedeki sivil toplum kuruluşları Hızlı Destek Kuvvetleri'ni, ülkenin Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan eyaletlerinde onlarca sivili öldürmekle suçladı. Dünyanın en büyük insani krize neden olan çatışmalar sebebiyle 14 milyondan fazla kişi, Sudan'da ülke içinde ve dışında yerinden edilmiş durumda.