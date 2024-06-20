Sudan’da 18 milyon kişi açlıkla karşı karşıya

Sudan'da yaşanan açlık krizi korkutucu boyutlara ulaştı. Birleşmiş Milletler'in (BM) Sudan için Uluslararası Bağımsız Araştırma Misyonu Başkanı Muhammed Chande Othman, iç savaşın devam ettiği Sudan'da yaklaşan kıtlıkla beraber yaklaşık 18 milyon kişinin akut açlıkla karşı karşıya olduğunu bildirdi. Othman, çatışmanın, sivil nüfusun daha önce görülmemiş düzeylerde kitlesel olarak yerinden edilmesine neden olduğunu kaydederken, "Çatışmanın başladığı Nisan 2023'ten bu yana yaklaşık 9 milyon kişi zorla yerinden edildi. 1.8 milyondan fazla kişi komşu ülkelere kaçtı" diye konuştu.Othman, bu yıl için BM öncülüğünde başlatılan Acil Yardım Planı'nın henüz yüzde 16'sının fonlandığını ve bunun gerekli yardımlar için yetersiz olduğunu vurguladı. 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar devam ediyor.