Sudan’da 18 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya

Mohamed Chande Othman, BM İnsan Hakları Konseyi'nin 56'ncı Oturumu kapsamında Sudan'a ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Sudan'da bir yılı aşkın süredir yıkıcı bir çatışma yaşandığını kaydeden Othman, ülkede temel insan hakları ve uluslararası hukukun göz ardı edildiğini belirtti.

Othman, misyon olarak elde ettikleri bilgilerin, 15 Nisan 2023'ten bu yana Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki ölümcül çatışmaların hız kesmeden devam ettiğini gösterdiğini söyledi.

Bu çatışmaların farklı aktörlerle birlikte ülkenin büyük bir kısmına yayılmış durumda olduğunun altını çizen Othman, çatışmaların trajik sonuçları olması ve sivil halkın büyük acılar yaşamasından derin kaygı duyduklarının altını çizdi.

Sudan'da sağlık tesislerinin saldırıya uğradığını ve yok edildiğini kaydeden Othman, "Bu durum çok sayıda yaralı sivilin tıbbi yardım almasını imkansız hale getirdi. Tıbbi malzemelerin kritik bölgelere ulaşması da engellendi. Tıbbi tesislerin olmaması veya buralara erişilememesi nedeniyle çatışmalarda çok sayıda sivilin yaralanma nedeniyle öldüğüne dair bilgiler var." dedi.

Othman, çatışmanın, sivil nüfusun daha önce görülmemiş düzeylerde kitlesel olarak yerinden edilmesine neden olduğunu kaydederken, "Çatışmanın başladığı Nisan 2023'ten bu yana yaklaşık 9 milyon kişi zorla yerinden edildi. 1,8 milyondan fazla kişi komşu ülkelere kaçtı." diye konuştu.

Sınırlı kaynaklarına rağmen Sudan'daki çatışmalardan kaçan mültecilere destek vermeye devam eden ülkelerin çabalarını takdir eden Othman, "Sudan'da yaklaşan kıtlıkla beraber yaklaşık 18 milyon kişi akut açlıkla karşı karşıya. Aralarında çocukların ve hamile kadınların da bulunduğu en az 5 milyon sivil açlık tehlikesiyle karşı karşıya." ifadelerini kullandı.

Othman, Sudan'da bu yıl için BM öncülüğünde başlatılan Acil Yardım Planı'nın henüz yüzde 16'sının fonlandığını ve bunun gerekli yardımlar yapılması için yetersiz olduğunu vurguladı.