Sudan’da hastanede 460 kişi öldürüldü

Sudan'ın Darfur eyaletinin merkezi El-Faşir şehri, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) zulmü altında tarihin en kanlı dönemlerinden birini yaşıyor. Sudan ordusu, Darfur bölgesindeki son kalesi El-Faşir'den çekildi. Aylardır HDK kuşatması altındaki şehir, ağır insani kayıpların ardından milis güçlerin eline geçti. Bölgede son 2 günde en az 2 bin kişinin öldürüldüğü belirtiliyor. Dünya Sağlık Örgütü'nden "Suudi Hastanesi'nde, 460'tan fazla hasta ve refakatçinin öldürüldüğü haberleri karşısında dehşete kapıldık" açıklaması geldi.