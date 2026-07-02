Sudan'da HDK milisleri etnik temizlik yaptı
Uluslararası Af Örgütü, Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) Kuzey Darfur eyaletinin merkezi Faşir'e yönelik saldırılarında insanlığa karşı suçlar işlediğini ve etnik temizlik yaptığını bildirdi. Raporun hazırlanmasında, 200'den fazla tanığın ifadeleri, 89 açık kaynaklı video ile uydu görüntüleri incelendi. Kuşatma sırasında cinayet, zorla yerinden etme, işkence, keyfi alıkoyma, tecavüz, diğer cinsel şiddet türleri, köleleştirme, kitlesel yok etme gibi uluslararası hukuka göre insanlığa karşı suç kapsamına giren ihlaller işlediği belirtildi.