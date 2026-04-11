Sudan’da her 4 kişiden 1’i yerinden edildi

Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği (BMMYK) Sudan Temsilcisi Marie-Helene Verney, çatışmaların sürdüğü Sudan'da her 4 kişiden 1'inin yerinden edilmiş durumda olduğunu bildirdi. Verney, çatışmaların yeni yerinden edilmelere neden olduğunu kaydederek, "Nisan 2023'te savaşın başlamasından bu yana yaklaşık 14 milyon insan kaçmak zorunda kaldı. Bunların 9 milyonu Sudan içinde, 4.4 milyonu ise sınır ötesinde yerinden edilmiş durumda" dedi. Sudan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile dış destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında şiddetli çatışmalara sahne oluyor.