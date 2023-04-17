Sudan’da iç savaş korkusu

Darbelerin ve iç savaşın yakasını bırakmadığı Afrika ülkesi Sudan'da önceki gün ordu ile 'isyancı' ilan edilen paramiliter güç Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında başlayan çatışmalar sürüyor. Çatışmalar, başkentteki Hartum Uluslararası Havalimanı'nın yanı sıra kuzeydeki Meravi ve güneydeki Ubeyd havalimanları ile Cumhurbaşkanlığı Sarayı, başkentteki ordu karargahı ve devlet televizyonu çevresinde yoğunlaştı.Dün orduya ait savaş uçağı, başkentte HDK mensuplarının bulunduğu bazı noktaları vurdu. Ordu, "Zafer saati yaklaştı" açıklamasında bulundu. Ayrıca, "Hımidti'nin milisleri" olarak tanımlanan HDK, tasfiye etme ve parçalanmadan önce müzakere veya diyaloğa oturulmayacağı kaydedildi.Sudan Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, HDK'nin mevcut yapısının değiştirilerek orduya katılması konusunda ısrar ediyor. Ancak HDK Komutanı Orgeneral Muhammed Hamdan Dagalu da entegrasyona karşı çıkmadıklarını ancak bunun tamamen sivil bir yönetimin çatısı altında gerçekleşmesini istediklerini ifade ediyor.BirleşmişMilletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Sudan'daki çatışmaların yatıştırılması için görüşmeler gerçekleştirip taraflara diyaloğ çağrısı yaptı. İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Mısır, Suudi Arabistan, İran ve Almanya da diyalog çağrısında bulundu. Öte yandan Arap Birliği, Sudan gündemiyle olağanüstü toplandı.