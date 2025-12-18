Sudan’da İHA saldırısı! Elektrik santrali vuruldu: 2 ölü

Sudan Elektrik Şirketi, saldırıda görev başındaki 2 sivil savunma personelinin yaşamını yitirdiğini açıkladı. İHA'ların özellikle elektrik besleme trafolarını hedef aldığı belirtildi.

BİRÇOK EYALETTE ELEKTRİKLER KESİLDİ

Saldırı sonucu trafolarda meydana gelen hasar nedeniyle sadece Atbara'da değil, çevre eyaletlerde de elektrik arzının tamamen durduğu bildirildi.

Sivil savunma ekiplerinin yangını söndürmek için yoğun çaba sarf ettiği, saldırının etkilerinin belirlenmesi amacıyla teknik inceleme başlatıldığı kaydedildi.

Görgü tanıkları, saldırı sırasında Sudan ordusuna ait uçaksavarların İHA'lara karşılık verdiğini, saldırının yerel saatle 02.00'de başlayıp yaklaşık iki saat sürdüğünü aktardı. Olayın ardından Atbara'da elektriklerin tamamen kesildiği ifade edildi.