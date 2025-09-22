Sudan’da insani kriz derinleşiyor

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında devam eden çatışmaların yarattığı insani kriz derinleşiyor. Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Afrika Bölge Direktörü Patrick Youssef, Birleşmiş Milletler'e (BM) göre dünyanın en büyük yerinden edilme krizinin yaşandığı Sudan'da ateşkes sağlanmasına veya çatışmaların durdurulmasına ilişkin hiçbir işaretin olmadığını belirtti. Youssef, "Savaş halindeki bir ülkede yerinden edilmiş 13 milyon, ülkeyi terk etmiş ise 3 milyondan fazla insandan bahsediyoruz. Ne yazık ki savaşın en büyük yükünü hâlâ Sudan toplumu çekiyor; çünkü taraflar, uluslararası insancıl hukuka, Cenevre Sözleşmelerine, hatta tarafları Sudan halkının onuruna ve geçim kaynaklarına saygı göstermeye zorlayan en temel İslami kurallara dahi saygı göstermiyor" dedi.