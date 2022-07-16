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Giriş Tarihi: 16.7.2022 21:37

Sudan’da kabileler çatıştı: 31 kişi hayatını kaybetti

AA
Sudan’da kabileler çatıştı: 31 kişi hayatını kaybetti

Sudan’ın güneydoğusunda, Etiyopya ve Güney Sudan sınırındaki Mavi Nil bölgesinde kabileler arasındaki silahlı çatışmada 31 kişi hayatını kaybetti

Mavi Nil bölgesi Güvenlik Komitesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, cuma günü eyaletin merkez kenti Damazin'e bağlı Geysan ilinin Amora kasabasında Hausa ve Berti kabileleri arasında bir çiftçinin öldürülmesi sonucu çıkan ve bugün diğer bölgelere de yayılan çatışmalarda 31 kişi öldü, 39 kişi yaralandı, 16 iş yeri ateşe verildi.

Acil durum ilan edilen bölgenin Damazin ve Rusayris kentlerinde, 18.00-06.00 saatleri arasında sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ordu ve Hızlı Destek Kuvvetlerinin konuşlandığı bölgede çatışmalar ve gerginlik sürüyor.

Sudan Halk Kurtuluş Hareketi-Kuzey örgütü (SPLM-N), 2011'de Mavi Nil ve Güney Kurdufan eyaletlerinde hükümet güçleriyle çatışmaya başlamış, ateşkes için laiklik ve özerklik talep etmişti.

Haziran 2021'de Cuba Barış Anlaşması uyarınca Mavi Nil, Güney Kurdufan ve Batı Kurdufan eyaletlerine özerklik statüsü verilmiş ve bu yerler bölge statüsüne geçmişti.

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Sudan’da kabileler çatıştı: 31 kişi hayatını kaybetti
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