Sudan’da katliamın arkasında altın var

Sudan'daki iç savaşta derinleşen insani kriz dünyanın gözünü bölgeye çevirdi. 15 Nisan 2023'ten beri ordu ile çatışan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) Darfur bölgesinin en büyük kenti olan Faşir'i ele geçirdi. HDK milisleri bölgede kadın ve çocuk demeden toplu infazlar yapıyor. HDK milislerinin Ubeyde kentine ilerlemesi yeni katliam korkusuna neden oldu. HDK, Afrika'nın en büyük üçüncü altın üreticisi ülkenin rezervlerini de sömürüyor. HDK'nın kullandığı imkânlar altın madenleriyle finanse ediliyor.