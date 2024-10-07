Sudan’da kolera salgını: Can kaybı 626’ya yükseldi

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 21 bin 288'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, kolera salgını nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısının 626'ya yükseldiği kaydedildi.

Sudan'da hazirandan bu yana etkili olan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA), 1 Ekim'de, 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de, Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin bir şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.