Sudan’da kolera vakası hızla yayılıyor! 1 haftada 172 kişi hayatını kaybetti

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, kolera vaka sayısında artış olduğu bilgisi verildi.

Son bir haftada 2 bin 729 kolera vakasının kayıtlara geçtiği belirtilen açıklamada, 172 kişinin hayatını kaybettiği ifade edildi.

Ülkede, geçen sene haziranda başlayan yağışlar ve ardından gelen seller koleranın yayılmasına yol açmış, 12 Ağustos 2024'te kolera salgın olarak ilan edilmişti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim 2024'te 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu, 5 Ekim 2024'te Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini duyurmuştu.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.