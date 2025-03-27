Sudan’da kritik gelişme: Ordu başkenti ele geçirdi

Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yaklaşık iki yıl önce başlayan, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle başlayan çatışmalar, dün itibarıyla yeni bir döneme girdi.

Ordu, yaklaşık 2 yıldır HDK'nin kontrolünde bulunan Hartum'un büyük kısmını geri almayı başardı.

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, dün yaptığı açıklamada, "Başkent Hartum şu an özgür." dedi.