Sudan’da kritik gelişme: Ordu başkenti ele geçirdi
Sudan ordusu, Hızlı Destek Kuvvetleri ile aylardır süren çatışmaların ardından başkent Hartum'u kontrol altına aldı.
Doğu Afrika ülkesi Sudan'da yaklaşık iki yıl önce başlayan, ordu ve Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında askeri reform ve entegrasyon gibi konulardaki anlaşmazlıklar sebebiyle başlayan çatışmalar, dün itibarıyla yeni bir döneme girdi.
Ordu, yaklaşık 2 yıldır HDK'nin kontrolünde bulunan Hartum'un büyük kısmını geri almayı başardı.
Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı Abdulfettah el-Burhan, dün yaptığı açıklamada, "Başkent Hartum şu an özgür." dedi.
ÇATIŞMALARIN HALKA ETKİSİ
Ülkedeki çatışmalar nedeniyle yaklaşık 9 milyon kişi ülke içinde yerinden edilirken 3,5 milyon kişi komşu ülkelere geçti.
Altyapı, ekonomi, eğitim ve sağlık gibi alanlarda ciddi yıkıma yol açan çatışmalar nedeniyle halk, türlü zorluklarla karşı karşıya kalıyor.