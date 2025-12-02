Sudan’da milisler kanları çalıyor

Sudan'da ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından ele geçirilen bölgelerde savaş suçları işlenmeye devam ediyor. Sivilleri katleden HDK milislerinin esir aldıkları kişilerin kanlarını da çaldıkları ortaya çıktı. Middle East Eye sitesinin haberine göre HDK milisleri tutukladıkları kişilerin kanını "Bizim askerlerimize lazım" diyerek kontrolsüz bir şekilde alıyor. Kurbanlardan biri "Sanki damarlarımdaki bütün kanı çektiler. Kanımı almalarının ardından uzun sürü kendime gelemedim" dedi. HDK milislerinin saldırılarından dolayı Sudan genelinde 2 milyondan fazla kişinin kıtlıkla karşı karşıya oduğu biliniyor. İki yıldır süren çatışmalardan dolayı yüz binlerce kişi de evlerini terk etmek zorunda kaldı.