Sudan'da milyonlar salgın hastalıktan kırılıyor
SUDAN Doktorlar Ağı, Kuzey Kordofan eyaletinde kolera ve kızamık salgınları ile gıda ve ilaç sıkıntısı nedeniyle 200 binden fazla kişinin insani ve sağlık kriziyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği Sözcüsü Eujin Byun, ülkede 3 yılda yaşanan çatışmaların 14 milyon kişiyi yerinden ettiğini bildirdi. Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), iç savaşta bu yılın ilk 6 ayında, 300'den fazla çocuğun hayatını kaybettiğini bildirdi.