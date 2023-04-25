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Giriş Tarihi: 25.4.2023 03:20

Sudan'da Mısırlı bir diplomat öldürüldü

Mısır, Hartum Büyükelçiliğinde görevli bir diplomatının öldürüldüğünü açıkladı. Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, öldürülen diplomatın Hartum Büyükelçiliğinde İdari Ateşe Yardımcısı olduğunu bildirdi

AA
Sudan’da Mısırlı bir diplomat öldürüldü

İdari Ateşe Yardımcısı Muhammed el-Garravi'nin ülkedeki Mısırlıların tahliye işlemleri için evinden elçilik binasına gittiği bir sırada öldürüldüğü belirtilen açıklamada, taziye dileklerinde bulunuldu.

Sudan ordusunun dün erken saatlerde yaptığı ilk açıklamada, Mısır Savunma Ateşe Yardımcısı'nın Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) tarafından açılan ateş sonucu yaşamını yitirdiği belirtilmiş daha sonra yapılan düzeltmede isyancı milislerin ateşi sonucu ölen Mısırlının İdari Ateşe Yardımcısı olduğu kaydedilmişti.

SUDAN'DA ORDU İLE HDK ARASINDA ÇATIŞMA

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı ordu ile paramiliter HDK arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

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Sudan'da Mısırlı bir diplomat öldürüldü
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