Sudan’da ölümcül kolera salgını

Sınır Tanımayan Doktorlar (MSF) "savaşın harap ettiği" Sudan'ın, son yılların en ölümcül kolera salgınıyla mücadele ettiğini bildirdi. MSF'den yapılan açıklamada, Ağustos 2024'ten bu yana yaklaşık 100 bin şüpheli vakanın kaydedildiği ve kolera nedeniyle 2 bin 470'ten fazla kişinin hayatını kaybettiği belirtildi. Açıklamada, "savaşın harap ettiği" Sudan'ın, son yılların en ölümcül kolera salgını ile mücadele ettiği ifade edildi. Sudan Sağlık Bakanlığı tarafından 2024 yılında ilan edilen salgının, son haftalarda özellikle Darfur'da şiddetlendiği bilgisi paylaşılan açıklamada, MSF ekiplerinin, bakanlık tarafından işletilen tesislerde yalnızca bir haftada 2 bin 300'den fazla hastayı tedavi ettiği ve 40 ölümü kaydettiği aktarıldı.