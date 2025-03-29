Sudan’da rehin alınan 4 bin kişi serbest kaldı

Sudan Kültür ve Enformasyon Bakanı ve Hükümet Sözcüsü Halid el-İaysir, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) başkent Hartum'da alıkoyduğu 4 binden fazla kişinin özgürlüğüne kavuştuğunu açıkladı. İaysir, X hesabından yaptığı açıklamada, HDK'nin rehin aldığı kişilere karşı işkence ve kötü muamele uyguladığını, kız çocuklarının ise sistematik tecavüzlere maruz kaldığını belirtti.

Hartum'un farklı bölgelerinde HDK tarafından alıkonulan 4 binden fazla kişinin serbest kaldığını ifade eden İaysir, "Bu ihlaller, uluslararası topluma isyancı HDK milislerinin ve paralı askerlerin masum Sudan vatandaşlarına karşı işlediği korkunç suçların boyutu hakkında kesin kanıt sağlıyor ve inkar edilemeyecek veya örtbas edilemeyecek vahşetin kanıtlarını sunuyor." değerlendirmesini yaptı.

İaysir, yaşam, özgürlük ve güvenlik hakkının herkes için garanti altına alınması gereken doğal bir hak olduğunu, işkence veya aşağılama dahil her türlü insanlık dışı muamelenin hiçbir koşulda kabul edilemeyecek bir suç olduğunu vurguladı. Mağdurlara yönelik nefret dolu ırkçı baskıyı amaçlayan, kasıtlı aç bırakma, tıbbi tedaviden mahrum bırakma, psikolojik ve fiziksel terör gibi uygulamaların faillerinin hesap vermesi gerektiğini vurgulayan İaysir, şunları kaydetti: "Sudan hükümeti, tüm bireylerin haklarına saygı gösterilmesi, tutuklu ve hükümlülere acil yardım sağlanması, sivillerin ve tutukluların işkence ve zalimce muameleden korunmasını garanti eden Cenevre Sözleşmeleri hükümleri ve uluslararası insan hakları standartlarına uygun olarak adaletin sağlanması gerekliliğini teyit etmektedir."

İaysir, uluslararası topluma ve insan hakları örgütlerine, HDK'nin rehinlere yönelik işlediği ağır ihlallere karşı kararlı bir duruş sergilemeleri, bu suçları durdurmak ve sorumluların hesap vermesini sağlamak için gayretle çalışmaları çağrısında bulundu.

Sudan ordusu, 23 aydan fazla süren çatışmaların ardından başkent Hartum'un büyük kısmının kontrolünü sağlamıştı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Abdulfettah el-Burhan, 26 Mart'ta, "Başkent Hartum şu an özgür." demişti. Sosyal medyada dün paylaşılan görüntülerde, HDK'nin yaklaşık 2 yıldır rehin tuttuğu ve zor durumda olan esirler yer almıştı. Ordu güçleri tarafından kontrol edilen başkent Hartum'un güneyindeki Cebel Evliya bölgesinde bulunan esirlerin, ordu mensuplarınca bulunduğu ve serbest kaldığı belirtilmişti.