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Giriş Tarihi: 25.12.2024 10:58

Sudan’da salgın krizi: Hastalıktan ölenlerin sayısı 1258’i buldu

Sudan’da kolera hastalığı ciddi can kayıplarına neden oluyor. Salgının yayılması sonucu ölü sayısı 1258’e yükseldi.

AA
Sudan’da salgın krizi: Hastalıktan ölenlerin sayısı 1258’i buldu

Sudan Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede toplam kolera vaka sayısının 48 bin 598'e ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, kolera salgınında yaşamını yitirenlerin sayısının ise 1258'e çıktığı kaydedildi.

Sudan'da haziranda başlayan yağışlar ve seller, koleranın yayılmasına yol açtı.

3,4 MİLYON ÇOCUK SALGIN RİSKİ ALTINDA

Sudanlı yetkililer, 12 Ağustos'ta kolerayı salgın olarak ilan etti.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşler Koordinasyon Ofisi, 1 Ekim'de 3,4 milyon Sudanlı çocuğun salgın hastalık riski altında olduğunu bildirmişti.

BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), 5 Ekim'de Sudan'a 1,4 milyon doz kolera aşısı gönderdiğini açıklamıştı.

Savaşın sürdüğü Sudan'da, sağlık sisteminin etkin şekilde çalışmadığı bu dönemde salgın hastalıkların yayılması insanların hayatını daha da zorlaştırıyor.

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Sudan’da salgın krizi: Hastalıktan ölenlerin sayısı 1258’i buldu
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