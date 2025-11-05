Sudan’da şiddet kontrolden çıktı

Sudan'da orduyla çatışan Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) destekli Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) yaptığı sistematik terör eylemlerine tepkiler büyüyor. HDK, Darfur bölgesinin en büyük kenti olan Faşir'de kontrolü sağladıktan sonra bölgede yardım çalışanı, kadın ve çocuk demeden toplu infazlar yapıyor. Sudan Doktorlar Ağı dün HDK'nin Kuzey Darfur'daki bir çocuk hastanesini bombalaması sonucu 7 kişinin öldüğünü bildirdi. Bölgedeki durumu "dünyanın en kötü insani krizlerinden biri" olarak nitelendiren BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, ülkedeki savaşın "kontrolden çıktığı" uyarısında bulundu.

76 BİN KİŞİ KAÇTI

Kentte infazların ve cinsel şiddetin sürdüğüne dair raporlar almaya devam ettiklerini aktaran BM Sözcüsü Farhan Haq ise sivillerin kentten çıkamadığını ve dış dünya ile iletişim kuramadıklarını ifade etti. 26 Ekim'den beri 71 bin kişi Faşir ve çevresinden kaçtı.