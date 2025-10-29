Sudan’da şiddet sarmalı büyüyor

İki yılın geride kaldığı Sudan savaşında, çatışmalar yeniden şiddetlenirken sivillere yönelik katliamlar büyük endişe yarattı. Ordu ve müttefik güçlerin, Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) yoğun saldırılarının ardından Darfur bölgesinin idari merkezi konumundaki Faşir şehrinden çekilmesiyle HDK'nın sivillere yönelik "katliama varan" suçlar işlediği öne sürüldü. Faşir'i Mayıs 2024'ten bu yana sıkı bir kuşatma altında tutan HDK, son günlerde şehre 5 ayrı cepheden saldırdı. Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, önceki gün vatandaşları korumak için ordu komutanlığı ve müttefik güçlerin şehri terk etme kararı aldığını belirtti.