Sudan’da şiddet sınırları aşabilir

Sudan Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan, 15 Nisan 2023'ten bu yana ordu ile çatışan Hızlı Destek Kuvvetleri'ni (HDK) yok etmek için mücadeleye devam edeceklerini belirtti. Al Jazeera'ya konuşan Sudan Başbakanı Kamil İdris ise uluslararası müdahalenin olmaması halinde Sudan'daki çatışmaların sınırları aşacağını kaydetti. Ülkenin batısındaki Darfur bölgesinin en büyük kenti Faşir, şiddetli çatışmaların ardından büyük ölçüde HDK'nin kontrolüne girmişti. HDK milisleri günlerdir bölgede katliamlar yapıyor.