Sudan'da sistemli cinsel istismara isyan büyüyor

Sudan’da sistemli cinsel istismara isyan büyüyor
Sudan'daki iç savaş sırasında cinsel saldırıya uğrayan kadınların ve kız çocuklarının dünyaya getirdiği bebekler yasal kimlikleri olmadan büyüyor. BBC'nin haberine göre babası belirsiz çocukların doğum kaydı yapılamadığı için sağlık ve eğitim gibi en temel haklardan mahrum kaldıkları devasa bir kriz yaşandığı kaydedildi. Sudan Hızlı Destek Kuvvetleri'nden askerler 18 yaşın altındaki kız çocuklarına cinsel istismarda bulunuyor ve şimdiye kadar birçok çocuğun istismar sonucu doğduğu belirlendi. Öte yandan her geçen gün artan cinsel saldırı vakalarının takibi gittikçe imkansızlaştığı gözlemlendi. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
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