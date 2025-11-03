Sudan’da sivil katliam: HDK, 2 günde 300 kadını öldürdü

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) isimli milis gücü arasında yaşanan iç savaşta sivillere yönelik katliamlar ülkedeki insani felaketi daha da derinleştirdi. Sudan Sosyal Refah İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Selima İshak, Kuzey Darfur'un merkezi Faşir'de HDK kontrolü ele geçirmesinin ardından bölgede ağır insan hakları ihlallerinin yaşandığını belirtti. "HDK kente girdikten sonra ilk 2 gün içinde 300 kadını öldürdü" diyen İshak, "Faşir'de kadınlar cinsel saldırı, şiddet ve işkenceye maruz kalıyor. Kentte insanlar; işkenceye, istismara, şiddete uğramaya, aşağılanmaya ve küçük düşürülmeye devam ediyor. Burada yaşananlar, sistematik bir etnik temizlik ve herkesin sessiz kalarak göz yumduğu büyük bir suçtur" dedi. Saldırılar nedeniyle 62 binden fazla Sudanlı yerinden oldu.