Sudan’da yönetim krizini sona erdiren siyasi anlaşma imzalandı

Cuba Barış Anlaşması'nın uygulanması, imza atmayan grupların anlaşmaya katılımının sağlanması,

Egemenlik Konseyinin, geçiş döneminde yürütmeye doğrudan müdahale etmeden denetleme görevini üstlenmesi ve birleşik ulusal bir ordu kurulması için çalışılması,

Eski rejimin (Ömer el-Beşir) izlerinin ortadan kaldırılması ve yolsuzlukla mücadele komitesinin yeniden faaliyetlerine dönmesi,

Tüm siyasi, toplumsal güçler ve devrimci güçlerle geniş bir diyalog başlatılıp bir anayasa konferansı düzenlenmesi,

Yasama Meclisinin ve yargı organlarının oluşturulması, Yargıtay Başkanı ve Başsavcı atanması suretiyle geçiş dönemindeki tüm kurumların tamamlanması,

Askerler, siviller, siyasiler, yerel yönetimler, direniş komiteleri, devrimci güçler, erkek ve kadın birlikleri ile tasavvufi tarikatlar arasındaki ortaklık, siyasi bildiri anlaşmasının gereklerine göre geçiş dönemini yönetmek."

"ÖZGÜR VE ADİL SEÇİM SÖZÜ VERİYORUZ"

Egemenlik Konseyi Başkanı Burhan, imza töreni sonrasında yaptığı konuşmada, "Sudan halkına geçiş döneminin sonunda özgür ve adil seçim sözü veriyoruz. Bu anlaşma, geçiş döneminin gerçekten tesisi anlaşmasıdır. Sudan'da hiçbir taraf ya da kimsenin dışlanmadığı, tüm ulusal güçlerle gerçek bir ortaklık kurmak istiyoruz" sözlerini kullandı.