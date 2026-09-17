Sudan’daki altın madeni faciasında bilanço ağırlaşıyor: Can kaybı 82’ye yükseldi

Sudan'da Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) kontrolündeki Nuhud kentinde bulunan Zera altın madenindeki göçükte arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Acil Müdahale Odaları üyesi Süleyman Ebu Himeyda, ekiplerin göçükten 82 kişinin cansız bedenini çıkardığını, onlarca kişiden ise hala haber alınamadığını açıkladı.

Yerel yönetimden bir yetkili de 82 kişinin cansız bedenine ulaşıldığını doğruladı.

Göçüğün maden kuyularından birinde başladığını ve birbirine bağlı diğer kuyulara yayıldığını belirten yetkili, kurtarma çalışmalarında yalnızca özel mülkiyete ait bir iş makinesinin kullanılabildiğini ifade etti.

Göçükten kurtulanlardan Hayr es-Seyyid Cebara da toprak ve kaya parçalarının kaldırılması için gerekli ağır iş makinelerinin bulunmadığını, 30 metreden daha derindeki kişilere ulaşmakta güçlük çektiklerini söyledi.