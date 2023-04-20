Sudan’daki çatışma yayılabilir korkusu

Sudan'da iç savaş riski her geçen gün artıyor. Ordu ile paramiliter Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasındaki çatışmalar, beşinci gününde şiddetlenerek devam etti. Başkent Hartum'daki ordu genel komutanlığı ve Cumhurbaşkanlığı Sarayı çevresinden silah sesleri gelirken çatışma bölgelerinden yoğun dumanın yükseldiği görüldü. Kent sakinleri şehirden kaçmaya çalışıyor. Taraflar arasında varılan 24 saatlik ateşkes anlaşması uygulanmadı.15 Nisan'da başlayan çatışmalarda şimdiye kadar 270'ten fazla kişi hayatını kaybetti. 2 bin 600'e yakın kişi de yaralandı. Sudan Merkezi Doktorlar Komitesi, çatışmalar nedeniyle başkent ve çatışma bölgelerine yakın eyaletlerdeki 59 hastaneden 39'unun hizmet dışı kaldığını bildirdi. Hizmet dışı kalan hastanelerin 9'u bombalandı, 16'sı da zorunlu tahliye edildi. Bazı hastanelerin sadece ilkyardım hizmeti verdiği vurgulandı. Çatışmaların arkasında darbeci ordu ile 100 bin kişilik HDK arasındaki sivil yönetime geçiş süreciyle ilgili yaşanan anlaşmazlık krizi var.Anlaşmazlığın merkezinde iki askeri yetkili var. Silahlı kuvvetlerin başı ve ülkenin devlet başkanı olan General Abdulfettah el-Burhan (solda) ile yardımcısı ve Hızlı Destek Kuvvetleri'nin (HDK) lideri General Mohamed Hamdan Dagalo arasında güç savaşı yaşanıyor