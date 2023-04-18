Sudan’daki kaosta Türk bebek hayatını kaybetti

Sudan'da ordu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) mensupları arasında süren çatışmalarda Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün 2 yaşındaki kızı Elin hayatını kaybetti. Burri semtinde Türk vatandaşı Kubilay Dadük'ün evi de çatışmalarda zarar gördü. Dadük'ün evine isabet eden roketler nedeniyle 2 yaşındaki kızı Elin hayatını kaybetti. Dadük ve Sudanlı eşinin yoğun bakımdaki tedavisi sürüyor. Hartum Yunus Emre Enstitü binası da zarar gördü.HDK komutanı Muhammed Hamdan Dagalu ile Sudan ordusu, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'in 24 saatlik ateşkes önerisini kabul ettiklerini açıkladı. BM Sudan Özel Temsilcisi Volker Perthes, çatışmalarda ölü sayısının 185, yaralı sayısının ise 1800'e çıktığını açıkladı. Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık, sıcak çatışmaya dönüşmüştü.ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, Sudan'da Amerikan diplomatik konvoyuna ateş açıldığını açıkladı. Blinken, başkent Hartum'daki olayda ölen ya da yaralanan olmadığını ancak saldırının kabul edilemeyeceğini taraflara ilettiğini söyledi. Sudan'da saldırıya uğrayan AB Büyükelçisi'nin de durumunun iyi olduğu bildirildi.