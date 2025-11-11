Sudan’dan acil yardım çağrısı

Sudan'daki insani kriz derinleşirken acil yardım çağrıları yapılıyor. Sudan İnsani Yardım Komisyonu Komiseri Selva Adem, Hızlı Destek Kuvvetlerinin (HDK) saldırıları ve çatışmalar nedeniyle Kuzey Darfur ve Kuzey Kurdufan'dan ed-Debbe ile el-Ubeyd kentlerine sığınan on binlerce kişinin acil yardıma ihtiyaç duyduğunu bildirdi. Türkiye devleti, kurumları ve sivil toplum kuruluşlarının Sudan halkına verdikleri destek için teşekkür eden Adem, "Bize en zor anda ulaşan Türkiye ve kuruluşlarına şükranlarımı sunuyorum. Yanımızdaydılar" dedi.