Sudan'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü
Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim, Türkiye'nin uluslararası platformlarda ülkelerine verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sudan Haber Ajansı'na (SUNA) verdiği röportajda savaşın sona erdirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası girişimleri değerlendiren Salim, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Rusya ve Çin'in Sudan'a destek veren ülkeler arasında yer aldığını aktardı. Salim, Türkiye'nin uluslararası platformlarda ülkelerine verdiği destekten duydukları memnuniyeti ifade etti.
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