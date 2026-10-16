Sudan'dan Türkiye'ye yardım teşekkürü

Sudan’dan Türkiye’ye yardım teşekkürü
Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin. Sudan Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanı Muhyiddin Salim, Türkiye'nin uluslararası platformlarda ülkelerine verdiği destekten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Sudan Haber Ajansı'na (SUNA) verdiği röportajda savaşın sona erdirilmesine yönelik bölgesel ve uluslararası girişimleri değerlendiren Salim, Türkiye'nin yanı sıra Mısır, Suudi Arabistan, Katar, Pakistan, Rusya ve Çin'in Sudan'a destek veren ülkeler arasında yer aldığını aktardı. Salim, Türkiye'nin uluslararası platformlarda ülkelerine verdiği destekten duydukları memnuniyeti ifade etti. Google Haberler'de tüm gelişmeleri tek kaynakta görmek için Sabah'ı takip edin.
Haber Girişi Mete Efendioğlu - Editör

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