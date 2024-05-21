Şüheda’dan musalla’ya yüz binler matemde

İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi, Dışişleri Bakanı Hüseyin Emir Abdullahiyan ve diğer yetkililer için planlanan cenaze merasimlerinin ilki Tebriz'de düzenlendi. Yüz binlerce kişinin katıldığı törende, kazada hayatını kaybeden Cumhurbaşkanı Reisi, Dışişleri Bakanı Abdullahiyan, Tebriz Cuma İmamı Muhammed Ali Al-i Haşim ve Doğu Azerbaycan Valisi Malik Rahmeti için dualar edildi.Sivil ve askeri yetkililerin katıldığı törende cenazeler büyük bir kalabalığın katılımıyla Şüheda Meydanı'ndan Musalla Meydanı'na götürüldü. Tebriz'de cenaze namazı ve geçit töreniyle başlayan merasimler, Kum kentinde devam etti. Bugün Tahran'da yapılacak törenin ardından Reisi'nin cenazesi yarın Meşhed kentinde törenle defnedilecek.Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi için bugün İran'ın başkenti Tahran'da düzenlenecek cenaze törenine katılacak.Tebriz'deon binlerin katıldığı veda törenini A Haber muhabiri Mehmet Karataş ve kameraman Kadir Mercan canlı yayında aktardı. Törene katılanlar A Haber mikrofonları aracılığıyla Türkiye'ye ve Başkan Erdoğan'a teşekkür ederek "Bizim için yas ilan ettiniz. Bizi yalnız bırakmadınız. Çok sağ olsun" dedi.İRAN Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi ve helikopter kazasında hayatını kaybedenler için Türkiye'de bir günlük milli yas ilan edilmesinin ardından yurtta bayraklar yarıya indirildi. İran'ın Ankara Büyükelçiliği'nde, hayatını kaybedenler için taziye defteri açıldı. Taziye defterini, Lübnan, Filistin ve Karadağ'ın Ankara büyükelçileri ile çeşitli ülkelerden yabancı diplomatlar ve ziyaretçiler imzaladı.