‘Suikastın arkasında Ukrayna var’

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırıları altıncı aya yaklaşırken savaşın şiddetlenmesine neden olabilecek suikastın yankıları sürüyor. Rusya'nın en önemli siyaset uzmanlarından ve Rus lider Vladimir Putin'in 'akıl hocalarından' olarak kabul edilen Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, suikasta kurban gitmişti. 29 yaşındaki gazeteci Dugina, cumartesi günü festivalden sonra Moskova yakınlarındaki evine giderken, aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetti. Hedefin babası olduğu düşünülüyor.Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB), Darya Dugina'nın öldürülmesinin arkasında Ukrayna özel servislerinin bulunduğunun tespit edildiğini açıkladı. Rusya, Darya Dugina'nın öldürülme planını geçen ay Moskova'ya giden Ukrayna vatandaşı bir kadının gerçekleştirdiğini belirtti. Ukrayna ajanı Natalia Vovk ve kızının, Darya Dugina ile aynı evde kaldığı ifade edildi.FSB'nin açıklamasında Natalia Vovk'un 23 Temmuz 2022'de 2010 doğumlu kızı Sofya'yla Rusya'ya gittiği ve ikilinin suikast günü Dugina'nın onur konuğu olduğu Traditsiya Festivali'ne gittiği bildirildi. FSB, "Dugina'nın direksiyonunda olduğu araç uzaktan kumandayla infilak ettirildikten sonra Natalia Vovk, 21 Ağustos'ta kızıyla Pskov Bölgesi üzerinden Estonya'ya gitti" ifadelerini kullandı. İngiltere ve ABD, Dugina'yı, Rusya'nın Ukrayna işgaliyle ilgili olarak yanlış bilgi yaymak gerekçesiyle yaptırım listesine almıştı. Ukrayna ise suikast iddialarını reddediyor.Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, "Ukrayna'daki tahıl engeli Birleşmiş Milletler (BM) ve bilinmesi gerek Türkiye'nin sayesinde kaldırılıyor" dedi.güçlerinin saldırı düzenleyebileceği endişesiyle Ukrayna'nın başkenti Kiev'de 3 günlüğüne halka açık geniş katılımlı toplantıların yasaklandığı bildirildi. Kiev yönetiminden, 24 Ağustos'taki Ukrayna Bağımsızlık Günü yıldönümü öncesi Rusya'nın başkentin de aralarında bulunduğu bazı şehirleri hedef alabileceğine yönelik açıklamalar yapılıyor.