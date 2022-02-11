Son dakika: ABD’den Rusya’nın Ukrayna’yı her an işgale başlayabileceği iddiası

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı Sullivan, Beyaz Saray'da düzenlediği basın brifinginde, Ukrayna krizine ilişkin son gelişmeleri değerlendirdi.
Sullivan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna'yı işgal konusunda net olarak karar verdiğini şu anda söyleyemeyeceklerini, ancak işgalin her an başlayabileceği konusunda ellerinde güçlü istihbarat olduğunu kaydetti.
Sullivan, "İstihbarat raporlarına girmeyeceğim ancak daha önce (işgalin) Çin olimpiyatlarından sonra olabileceği spekülasyonunun aksine şu anda açıkça söyleyebilirim ki Olimpiyatlar bitmeden başlayabilir." değerlendirmesini yaptı.
ABD ile NATO müttefiklerinin olası bir işgal karşısında en ağır yaptırımlar ve diğer yollarla Rusya'ya karşı tepkisini ortaya koyacağına vurgu yapan Sullivan, Rusların Ukrayna'ya önce hava ve füze saldırıları yapıp ardından kara operasyonuyla işgalin devam etmesini beklediklerini söyledi.
Sullivan ayrıca, Rusların Kiev'e yönelik ani bir saldırı ile Ukrayna'nın başkentini ele geçirmek isteyebileceklerini iddia etti.
"24 SAAT İLE 48 SAATLİK İÇİNDE TERK EDİN"
ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı ayrıca, gelecek 24 saat ile 48 saatlik süre içinde neler olacağını bilemediklerini, Ukrayna'da işgalin her an başlayabileceğini, Amerikalıların derhal ülkeyi terk etmesi gerektiğini ve işgal durumunda tahliye operasyonu yapmayacaklarını söyledi.
Çin'deki 2022 Pekin Olimpiyat Oyunları, 20 Şubat'ta sona erecek.
AB, BİRİNCİL ÖNCELİKLİ OLANLAR HARİÇ DİPLOMATLARINI UKRAYNA'DAN ÇEKİYOR
Avrupa Birliği (AB), Ukrayna'da bulunan birincil öncelikli olanlar haricindeki diplomatik personelinin ülkeden ayrılmalarını istedi.
AB Komisyonu sözcülerinden Peter Stano, birincil önceliği olmayan personele Ukrayna'dan ayrılma izni verildiğini açıkladı.
Ayrıca haber sitesi Politico'ya göre, AB Komisyonu Ukrayna Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Matti Maasikas, ülkedeki diplomatik personele gönderdiği e-postada, "Birincil önceliği bulunanlar haricindeki tüm yabancı personelin en kısa sürede Ukrayna'yı terk etmesini istiyorum." dedi.
Son birkaç saat içinde ABD, İngiltere ve İsrail gibi bazı ülkeler vatandaşlarının derhal Ukrayna'yı terk etmesini istemişti.
AB, BİDEN'IN TOPLANTISINDA YAPTIRIMLARI ANLATTI
Öte yandan AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen'in, ABD Başkanı Joe Biden'ın Ukrayna ve Rusya konusunda ikinci kez düzenlediği ve Almanya, Fransa, İtalya, İngiltere, Kanada, Romanya, Polonya liderlerinin katıldığı videokonferansta yer aldığı bildirildi.
AB Komisyonundan yapılan açıklamada, toplantıda Ukrayna'ya saldırması halinde Rusya'ya verilecek karşılığın görüşüldüğü kaydedildi.
Açıklamaya göre, liderler Rusya'ya yönelik ağır yaptırımlarda iş birliğini değerlendirdi. Von der Leyen, sektörel ve bireysel yaptırımlarla ilgili son durum hakkında Biden ve diğer liderlere bilgi verdi.
"Her seçeneğin masada olduğunu" yineleyen von der Leyen, yaptırımların finans ve enerji sektörlerinin yanı sıra yüksek teknoloji ürünlerinin ihracatını kapsayacağını belirtti.
AB Komisyonu, bu çalışmalara paralel olarak AB'nin Rusya'dan enerji sevkiyatının kesilmesi halinde ilave tedarik sağlanması hususunda ortaklarıyla çalışmalarını sürdürdüğü bildirildi.
NATO: ÇATIŞMA RİSKİ GERÇEK
Bider'ın düzenlediği toplantıya NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg de katıldı.
NATO'dan yapılan açıklamaya göre, toplantıya katılan liderler Rusya'nın olası saldırganlığının büyük bedeli olacağını yineledi, bununla beraber Rusya ile diyaloğa hazır olduklarını vurguladı.
Stoltenberg, Avrupa'da bir çatışma riskinin "gerçek" olduğunu liderlere söyledi. Doğu Avrupa'ya NATO müttefiklerinin yaptığı ilave savunma amaçlı konuşlandırmalardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Stoltenberg, NATO Savunma Bakanlarının gelecek hafta NATO'nun savunma yapısını güçlendirmeyi ele alacağını kaydetti.