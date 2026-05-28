Sumud aktivistlerinden Türkiye’ye teşekkür
Küresel Sumud Filosu'ndan birçok aktivist serbest kaldıktan sonra yaşadıklarını aktarmaya devam ediyor. İsrail'in uyguladığı fiziksel ve psikolojik şiddeti aktaran aktivistler "Hayvan muamelesi gördük, işkenceye maruz kaldık" derken Fransız aktivist Sylvie Parmentier ise Türkiye'nin tahsis ettiği uçaklarla karşılanma anını gözyaşlarıyla anlattı. Parmentier, "Bize gösterilen hoşgörüyü görünce ağladım. Türk hükümetine teşekkür etmek istiyorum" dedi. Aktivistler Türk vatandaşı olmadıkları halde Türkiye'nin kendileriyle yakından ilgilendiğini vurguladı.