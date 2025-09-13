Sumud Filosu yeniden Gazze’ye demir aldı

İsrail'in ablukasını kırmak için Gazze'ye doğru hareket eden Küresel Sumud Filosu, Tunus'tan çıkmak için son hazırlıklarını yaptı. Mağrip Sumud Konvoyu Yönetim Kurulu Üyesi Halid Bucuma, Tunus'un Binzert Limanı'nda bekleyen Küresel Sumud Filosu teknelerinin dün Gazze'ye doğru hareket ettiklerini ve açık denizde başkent Tunus'taki Sidi Busaid Limanı'ndan ayrılan teknelerle buluşacaklarını söyledi. Bucuma, "Filo bugün (dün) Binzert'ten 22 yabancı gemiyle yola çıkacak" diye konuştu. Filonun yolculuğu hava şartları ve teknik nedenlerle ertelenmişti. Küresel Sumud Filosu bünyesinde 31 Ağustos'ta İspanya'dan kalkan 22 tekne, 7 Eylül'de başkent Tunus'taki Sidi Busaid ve Gammart limanlarına ulaşmaya başlamıştı. Filoda, 50'ye yakın ülkeden yüzlerce aktivist teknelerle Gazze'ye hareket ediyor.