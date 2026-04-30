Sumud Filosuna siyonist saldırı

Gazze'ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'na dün gece yarısı siyonist İsrail donanması tarafından uluslararası sularda müdahale edildi. 65 tekneden oluşan, aralarında 31 Türk aktivistin de bulunduğu Küresel Sumud Filosu, Akdeniz'de Girit Adası batısında, Yunanistan kara sularına yaklaşık 54 mil kala İsrail'e ait savaş gemileri ve dronlar tarafından abluka altına alındı. Filonun çevresinde 7 savaş gemisinin bulunduğu belirtildi. İsrail donanması ilk aşamada yardım teknelerine filonun geri dönmesi yönünde uyarı yapıldığını aktardı. Ardından da teknelere aşamalı olarak müdahalenin başladığı öne sürüldü. İsrail Ordu Radyosu'nun haberine göre, İsrailli bir kaynak, "Gazze'ye yardım filosu gemilerine İsrail kıyılarından uzakta el koymaya başladık" ifadesini kullandı. İsrail'in Kanal 12 televizyonu ise filodaki bazı gemilerin İsrail donanması tarafından ele geçirildiğini iddia etti. İsrail ordusu, konuya ilişkin açıklamasında, donanmanın "Gazze'ye uyguladıkları ablukayı sürdürmekte kararlı olduğunu ve farklı senaryolar için hazırlıklı olduğunu" kaydetti. Küresel Sumud Türkiye hesabından yapılan açıklamada ise dün gece 11 tekne ile iletişimin koptuğu kaydedildi.

TEK AMAÇ İNSANİ YARDIM

Terörist İsrail'in Gazze ablukasını kırmayı ve insani yardım taşımayı amaçlayan Küresel Sumud Filosu'nun 2026 Bahar Misyonu, 12 Nisan'da Barselona'dan hareket edip, İtalya'nın Sicilya Adası'ndaki son hazırlıklarını tamamlayarak 26 Nisan'da Akdeniz'e açılmıştı. Küresel Sumud Filosu'nun Eylül 2025'teki ilk girişiminde, İsrail ordusu, filoyu Akdeniz'in uluslararası sularında yasadışı şekilde durdurup zorla teknelere çıkarak buradaki gönüllüleri alıkoymuş ve İsrail'e götürmüştü.