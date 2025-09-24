Sumud filosuna uluslararası sularda saldırı

Uluslararası sularda seyrine devam eden ve önemli sayıda Türk aktivisti de beraberinde bulunduran Küresel Sumud Filosu, İsrail'in saldırısına maruz kaldı. Aktivistlerin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalara göre, Gazze'ye yaklaşan filoya birden fazla insansız hava aracı ile ses bombaları, patlayıcı işaret fişekleri ve kimyasallarla ardı ardına saldırılar düzenlendi. Can kaybı yaşanmazken, 4 tekne saldırıdan etkilendi. İtalya Savunma Bakanı Guido Crosetto da vatandaşlarına yardım için İtalyan Donanması'na ait bir gemiyi bölgeye gönderdiğini bildirdi.