Sumud Filosu’nda alıkonulan gazeteciden dikkat çeken açıklama: Türkler işlenen suçların delillerini topladı

Gazze'ye insanı yardım götürmek ve İsrail'in Gazze ablukasını kırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu'nda alıkonulduktan sonra Türkiye'ye sınır dışı edilen İngiliz gazeteci Kieran Andrieu, Londra'ya gelişinin ardından Heathrow Havalimanı'nda Anadolu Ajansının (AA) muhabirinin sorularını yanıtladı.

Filistin'e ve Gazze halkına duyulan sevgi sayesinde uzun yolculuğun katlanılabilir olduğunu belirten Andrieu, yolculuk süresince yaşanan saldırılar, lojistik problemler ve hava şartlarının getirdiği zorluklara değinerek, "Bunlar, Filistinlilere günlük olarak soykırımcı ve işgalci bir devlet tarafından uygulanan eziyete kıyasla hiçbir şey." dedi.

Andrieu, maruz kaldıkları İsrail saldırısı ve cezaevinde geçen günlerin korkunç olduğunu vurgulayarak, "Alıkonulmamız hafifti, gemileri ele geçirirken şiddet görmedik. Ancak uluslararası sularda gemilerimize çıkmaları ve yolumuzu kesmeleri yasa dışı." ifadesini kullandı.

Alıkonulma ne kadar hafif geçse de gözaltı sürecinin yıpratıcı olduğunun altını çizen Andrieu, uluslararası hukukun birkaç kere ihlal edildiğini söyledi.

"Uzun süre su verilmedi. Gözlerimiz kapalı, ellerimiz kelepçeli şekilde çok soğuk bir otobüste Necef Çölü'ndeki hapishaneye götürüldük." diyen Andrieu, Filistinli mahkumların işkence gördüğü bu cezaevinin kötü bir üne sahip olduğunu kaydetti.

Andrieu, İsrail'in küçük hücrelere çok sayıda insan yerleştirildiğini, ilaç kullanması gerekenlere ilaçlarının verilmediğini, hatta yanlarında götürdükleri ilaçlara el konulduğunu aktardı.

Cezaevinde tutuldukları süre boyunca gardiyanlardan su istediğini söyleyen Andrieu, "Soykırımcı bir devletten beklediğimiz tüm muameleyi gördük. Biz İsrail vahşeti tiyatrosunun figüranlarıydık. Filistinliler ise bu zulmün ıstırabını çeken kahramanlar." değerlendirmesini yaptı.

"Orada 2 gün kaldıktan sonra 2 yıl kalmış gibi hissettim." diyen Andrieu, bu süreden sonra bunu her gün yaşayan Filistinlilerin ne hissettiğini anlamaya başladığını vurguladı.