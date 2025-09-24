Sumud Filosu’nu engelleme girişimi: Ege’de İHA saldırısı
Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla Tunus’tan yola çıkan ve 44 ülkeden aktivistlerin destek verdiği Küresel Sumud Filosu (GSF), Yunanistan açıklarında uluslararası sularda şüpheli insansız hava aracı (İHA) saldırılarına maruz kaldı.
Filo tarafından yapılan açıklamada, "Çok sayıda İHA'nın teknelerimizin üzerine tanımlanamayan cisimler bıraktığı, iletişimin kesintiye uğradığı ve patlama sesleri duyulduğu" bildirildi. Yaşananların psikolojik operasyon niteliğinde olduğu vurgulanarak, "Bu taktikler bizi korkutamaz" denildi.
8 TEKNEYE SES BOMBASI VE KİMYASAL MADDELER ATILDI
March to Gaza Greece hareketinden yapılan açıklamada ise olayın Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sahasında, gece saat 02.00 sularında meydana geldiği belirtildi. Açıklamaya göre, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcılar kullanıldı.
Teknelerde küçük çaplı hasar oluştuğu ancak filonun "yoluna kararlılıkla devam ettiği" kaydedildi.
YUNANİSTAN'A ÇAĞRI: "TRAJEDİ YAŞANMADAN ÖNLEM ALIN"
March to Gaza Greece açıklamasında, Yunanistan hükümeti ve Sahil Güvenlik birimlerine de çağrı yapılarak, "Sorumluluk bölgesinde seyreden tüm deniz araçlarının ve insan hayatının güvenliğini sağlamak Yunan Sahil Güvenliği'nin görevidir. Derhal harekete geçilmeli, olası bir trajedi yaşanmadan önlem alınmalıdır" ifadeleri kullanıldı.
"YILDIRMA TAKTİKLERİ KARARLILIĞIMIZI ARTIRIYOR"
İsrail ve müttefiklerinin Gazze'de açlık ve soykırımı sürdürme kararlılığının "mide bulandırıcı" olduğuna dikkat çekilen açıklamada, "Gazze'ye yardım ulaştırma ve yasadışı kuşatmayı delme görevimizden vazgeçmeyeceğiz. Bizi yıldırmaya yönelik her girişim sadece kararlılığımızı güçlendirecek" denildi.