Sumud Filosu’nu engelleme girişimi: Ege’de İHA saldırısı

Filo tarafından yapılan açıklamada, "Çok sayıda İHA'nın teknelerimizin üzerine tanımlanamayan cisimler bıraktığı, iletişimin kesintiye uğradığı ve patlama sesleri duyulduğu" bildirildi. Yaşananların psikolojik operasyon niteliğinde olduğu vurgulanarak, "Bu taktikler bizi korkutamaz" denildi.

8 TEKNEYE SES BOMBASI VE KİMYASAL MADDELER ATILDI

March to Gaza Greece hareketinden yapılan açıklamada ise olayın Yunanistan'ın arama-kurtarma (SAR) sahasında, gece saat 02.00 sularında meydana geldiği belirtildi. Açıklamaya göre, 8 tekneye yönelik saldırılarda dronlar aracılığıyla ses bombaları, kimyasal maddeler ve elektronik karıştırıcılar kullanıldı.

Teknelerde küçük çaplı hasar oluştuğu ancak filonun "yoluna kararlılıkla devam ettiği" kaydedildi.