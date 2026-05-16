Sumud karadan da yola çıktı
Sumud filosu karadan da demir aldı. Sumud Kara Konvoyu aktivistleri tek amaçlarının Gazze'ye insani yardım ulaştırmak olduğunu vurguladı. Libya'nın Zaviye kentinde, Gazze'deki ablukayı kırmak için yola çıkmaya hazırlanan Sumud Kara Konvoyu'ndaki Türk aktivist Davut Daşkıran, Gazze'ye 5 ya da 6 günde varmayı planladıklarını belirtti. BM İnsan Hakları Yüksek Komiserliği Sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Sumud'un Gazze'deki ablukayı kırmak ve insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkmasına ilişkin, "İsrail'in Gazze ablukasını sona erdirmesi, Filistin topraklarına yeterli miktarda insani yardımın girişine izin vermesi ve bunu kolaylaştırması gerekiyor" ifadesini kullandı.