Süper güç’ten yangına kovalarla müdahale

ABD'nin California eyaletinin Los Angeles kenti ve çevresinde günlerdir devam eden yangınlar, yeni bölgelere sıçrayarak devam ediyor. Yangında ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Çok sayıda kasaba kül oldu. 10 binden fazla ev yandı. Ölümlerin çok daha artması bekleniyor. Yangınlar, yerleşim alanlarında geniş çaplı yıkıma yol açmaya devam ediyor. Özellikle iki büyük yangın Palisades ve Eaton bölgelerinde devam ediyor. Evlerinden tahliye edilenlerin sayısı 180 bini aştı. 30 bin futbol sahasına yakın bir alan alevlerden etkilendi. 20 bin dönüm arazinin yangından etkilendiği düşünülüyor.

'ATOM BOMBASI GİBİ'

Los Angeles Bölge Şerifi Robert Luna, yangının ortaya çıkardığı yıkımın etkisini "atom bombasına benzeterek" ölü sayısının artmasından korktuğunu söyledi. ABD merkezli hava durumu analiz şirketi Accuweather, yangınların mali yükünün 150 milyar dolar olabileceğini tahmin ediyor. Los Angeles'taki yangınlar ABD tarihinin en maliyetli yangınlarından biri durumunda.

KOVALARLA MÜCADELE

Dünyanın en zengin ve en güçlü ülkesi olarak bilinen ABD'de halkın kül olan evlerine kovalarla su taşıması ülkenin içinde bulunduğu acizliği gözler önüne serdi. Sosyal ağlarda "Mars'a giden ABD'de yangınlar kovalarla söndürülüyor" yorumları yapıldı.



GECE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI

Yetkililer, 20 kişinin yağma şüphesiyle gözaltına alındığını duyurdu. California Ulusal Muhafızları, güvenliğin sağlanmasına destek için görevlendirildi. Bazı bölgelerde gece sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Kent sakinleri ise yetkilileri, yetersiz müdahale nedeniyle eleştiriyor.

Hollywood'da da kaos yaşanıyor. Kontrol altına alınamayan Los Angeles yangını, Hollywood yıldızlarını isyan ettirdi. Bu arada Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO) Sözcüsü Clare Nullis, ABD'nin Los Angeles kentinde devam eden yangınların "herkes için korkunç bir trajedi" olduğunu belirtti.



KUNDAKLAMA ŞÜPHESİYLE BİR KİŞİ GÖZALTINDA

Yangınlardan biriyle ilişkili olduğundan şüphelenilen kişi, kundaklama iddiasıyla gözaltına alındı. NBC News'ün haberine göre, Los Angeles emniyet yetkilileri, yangının yakınlarındaki West Valley bölgesinde kimliği henüz açıklanmayan bir kişiyi kundaklama şüphesiyle gözaltına aldı. Çevredekilerin "ateş yakmaya çalıştığını" öne sürdükleri zanlının olayla ilgisi araştırılıyor.