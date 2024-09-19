Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Süper Kanlı Ay
Giriş Tarihi: 20.9.2024

Süper Kanlı Ay

Süper Kanlı Ay
Bursa'da evinin bodrumunda kendi imkânlarıyla teleskop üreten Şenol Şanlı, yılın son Ay tutulması olan 'Süper Kanlı Ay' tutulmasını görüntüledi. Emekli olduktan sonra gökyüzüne merak saran Şenol Şanlı (57), evinin bodrumuna kurduğu atölyesinde kendi imkânlarıyla teleskop üretti.




Boş kalan zamanlarını ay ve gezegenlerin fotoğrafını çekerek değerlendiren Şanlı, yılın dördüncü ve son ay tutulması olan "Süper Kanlı Ay"ı görüntüledi. Normal görüntüsüne oranla yüzde 14 daha büyük görülen ay tutulması sabah 05.12'de başladı. 05.44 sırasında maksimum seviye görülürken 06.15'te Ay tutulması sona erdi. Dünyanın gölgesinde kalarak oluşan kısmi Ay tutulması görsel şölen oluşturdu. İHA
ARKADAŞINA GÖNDER
Süper Kanlı Ay
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA