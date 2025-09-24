Süper Tayfun Ragasa Tayvan’ı vurdu: Hayat durma noktasına geldi! 14 ölü

Yerel afet birimleri selde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını, 30 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.

Afet kurtarma ekipleri Gangfu, Fenglin ve Wanrong kasabalarında yaşayan 3 binden fazla kişiyi tahliye etti.

Sel nedeniyle yerleşimlerde su seviyesi evlerin birinci katlarına kadar yükselirken caddeler çamur ve balçık kaplandı.

EN ÜST DÜZEY ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ

Süper Tayfun Ragasa, gece saatlerinde Çin'in güney kıyılarına 100 kilometre yaklaşırken Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm durumuna geçildi.

Hong Kong Gözlemevi, tayfunun yerel saatle 06.00-09.00 arasında şehrin yakınından geçmesinin beklendiğini bildirirken fırtına uyarısını en üst seviye olan 10'a yükseltti.

Şehirdeki tüm ana okulları ile ilk ve orta dereceli okullar, bugün ve yarın tatil edilirken yaklaşık 600 uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu.