Süper Tayfun Ragasa Tayvan’ı vurdu: Hayat durma noktasına geldi! 14 ölü
Tayvan'da dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan Süper Tayfun Ragasa'nın yol açtığı selde 14 kişi can verdi. Felaket nedeniyle ağır yıkım oluşurken, bazı bölgelerde hayat durma noktasına geldi.
Tayvan ajansı CNA'nın haberine göre, Ada'nın doğusundaki Hualien iline bağlı Gangfu kasabasındaki Matai'an Set Gölü'nün aşırı yağış nedeniyle taşması sonucu yerleşim yerlerini sel bastı.
Yerel afet birimleri selde 14 kişinin hayatını kaybettiğini, 18 kişinin yaralandığını, 30 kişinin ise kayıp olduğunu açıkladı.
Hayatını kaybedenlerin çoğunun evlerini zamanında tahliye edemeyen yaşlı insanlar olduğu kaydedildi.
ULAŞIM FELÇ OLDU
Sel nedeniyle yerleşimlerde su seviyesi evlerin birinci katlarına kadar yükselirken caddeler çamur ve balçık kaplandı.
Selde kasabanın tren istasyonunu kullanılmaz hale gelirken Matai'an Deresi üzerindeki kara yolu köprüsü yıkıldı.
Afet kurtarma ekipleri Gangfu, Fenglin ve Wanrong kasabalarında yaşayan 3 binden fazla kişiyi tahliye etti.
EN ÜST DÜZEY ALARM DURUMUNA GEÇİLDİ
Süper Tayfun Ragasa, gece saatlerinde Çin'in güney kıyılarına 100 kilometre yaklaşırken Hong Kong Özel İdari Bölgesi ve Guangdong eyaletinde en üst düzey alarm durumuna geçildi.
Hong Kong Gözlemevi, tayfunun yerel saatle 06.00-09.00 arasında şehrin yakınından geçmesinin beklendiğini bildirirken fırtına uyarısını en üst seviye olan 10'a yükseltti.
Şehirdeki tüm ana okulları ile ilk ve orta dereceli okullar, bugün ve yarın tatil edilirken yaklaşık 600 uçak seferi iptal edildi ve bazı tren seferleri durduruldu.