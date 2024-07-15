Süper zafiyet

ABD seçimlerinde Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı olan eski Başkan Donald Trump'a yönelik suikast büyük yankı uyandırdı. Trump'ın sağ kurtulduğu saldırıdaki 'güvenlik zafları' ABD'de olduğu kadar dünyada da tartışılıyor. Hemen her fırsatta başka ülkelere güvenlik, istihbarat ve demokrasi dersi veren ABD istihbarat servislerinin ve güvenlik kurumlarının bir başkan adayını korumada gösterdiği acemilikler alay konusu oldu. Gizli servis elemanlarının görüntülere yansıyan acemi halleri ise şaşkınlık yarattı. Özellikle de elinde tüfekle çatıya tırmanan amatör bir saldırganın mitinge katılanların uyarmasına rağmen durdurulamaması, 'Gizli servis tepeden tırnağa değişmeli', 'Güvenlik zafiyeti değil güvenlik rezaleti' ve 'Derhal soruşturma başlatılsın' yorumlarına yol açtı.ABD kamuoyu, gizli servisin Trump'a saldıran adamın ABD'nin eski başkanına nasıl bu kadar yaklaşabildiğini sorgulamaya başladı. Sosyal medyada yayımlanan videolara göre, Trump'ın mitinginin yapıldığı alandaki bir üretim tesisinin çatısında bulunan gri kamuflaj giymiş bir adamın cesedi görülüyor. Çatı, Trump'ın konuşma yaptığı yere 130 metre mesafede. Bu uzaklık ABD ordusunda acemi erlerin temel eğitimde M16 tipi otomatik tüfeğiyle insan boyutundaki hedefleri vurmaları istenen mesafeye tekabül ediyor. 30 mermisi olan saldırganın kullandığı AR-15 ise M16'nın yarı otomatik sivil modeli. İki emniyet yetkilisi, ABD Gizli Servisi'nin, saldırganın Trump'a nasıl bu kadar yaklaştığını soruşturduğunu aktarırken, BBC'nin haberine göre saldırı "güvenlik zafiyeti" tartışmalarına yol açtı. Birden fazla görgü tanığının ise, saldırıdan dakikalar önce polisi çatıdaki şüpheliyle ilgili bilgilendirdiklerini öne sürmesi eleştirileri daha da artırdı.Öte yandan ABD Gizli Servis Direktörü Kimberly Cheatle'ın 22 Temmuz'da mecliste Trump'a düzenlenen saldırıya ilişkin duruşmaya çağırıldığı kaydedildi.